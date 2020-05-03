Minik Ünzile için 45 bin liraya ihtiyaç var - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kanser olan sağ gözü ameliyatla alınan 2,5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in maddi durumu yetersiz olan ailesi, kızlarının tedavisi için destek istedi. Ünzile'nin tedavisi için toplam 45 bin lira gerektiği belirtildi.

Savuca Mahallesi'nde yaşayan Serdal (37) ve Yeter Özçelik (34) çiftinin üç çocuğunun en küçüğü 2,5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in sağ gözünde, bir ay önce görme bozukluğu ve göz kayması yaşandı. Aile kızlarını önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne oradan da Kuşadası'ndaki özel bir göz hastanesine götürdü. Özçelik çifti, buradaki muayene ve tetkiklerin ardından kızları son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde minik Ünzile'ye göz kanseri teşhisi konuldu. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların yönlendirmesiyle minik kız, geçen 30 Nisan'da ailesi tarafından İstanbul'daki özel bir hastaneye götürüldü.Burada tedavisine başlanan minik Ünzile'nin, ertesi gün ameliyatla sağ gözü alındı. Ameliyat sonrası 1,5 ay daha tedavisi devam edecek olan kızı Ünzile'nin yarın taburcu edilebilmesi için 32 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten seyyar sıhhi tesisatçılık yapan Serdal Özçelik, "Daha sonraki tedavi sürecinde ise kızıma protez göz takılacak. Bunun için de toplam 13 bin lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Ancak, benim bu paraları karşılayabilecek maddi gücüm yok. Koronavirüs salgını ve kızımın rahatsızlığı nedeniyle son bir aydır zaten çalışamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım.Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.