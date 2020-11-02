Minik Utku'nun scooter mutluluğu - Son Dakika

- Minik Utku'nun scooter mutluluğu

İkinci bisikletini arkadaşına hediye etti

BARTIN - Bartın'da bisikleti dalgın bir sürücü tarafından ezilen Utku Yalçın'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bisikleti ezen sürücü birer bisiklet hediye etti. Yaşanan üzücü olayın ardından çifte bisiklet sahibi olan Utku bisikletlerinden birini başka bir arkadaşına hediye etti. BinBin firması da yaşanan olaya duyarsız kalmadı ve minik Utku'ya bir scooter hediye etti.

Bartın'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda yol kenarında oturan Utku Yalçın isimli 6 yaşındaki çocuğun önündeki bisiklet dalgın bir sürücü tarafından ezildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken sürücünün hiçbir şey olmamışçasına yola devam etmesi ise tepkileri de beraberinde getirmişti. Olay sırasında büyük korku yaşayan ve bisikleti kullanılamaz hale gelen minik Utku olayın sonrasında arkadaşlarının bisiklete bindiği anları üzgün gözlerle takip etti. Olayın basına düşmesi sonrası hatasını anlayan dalgın sürücü minik Utku'ya bisiklet hediye edip gönlünü almıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da minik Utku'ya sıfır bir bisiklet hediye etti.

Bakan Kasapoğlu ve sürücünün hediye ettiği bisikletlerle çifte bisiklet sahibi olan minik Utku ise bisikletlerinden birini arkadaşına hediye etti. Minik Utku'nun yaşadığı o anlara kayıtsız kalmayan mikro-mobilite sektöründe faaliyet gösteren BinBin firmasında Utku'ya scooter hediye etti. İstanbulda 2 ilçe, 3 üniversite ve aynı zamanda İstanbul Havaalanında insanların ulaşım ihtiyacını kolaylaştırabilmek adına hizmet sunan BinBin firmasının hediyesi olan scooter minik Utku'nun ailesine kargo ile ulaştırıldı.

Oturduğu sokakta kendisine hediye edilen scooterı kullanan ve mutluluğu gözlerinden okunan minik Utku, "Bana bu scooterı gönderen BinBin firmasına çok teşekkür ediyorum. Bakanda bisiklet gönderdi çok teşekkür ederim ona. Sevindim. Bu da gelince çok sevindim. Diğer bisikletimi de bir arkadaşımın bisikleti yoktu ona verdim. Arkadaşımda çok sevindi." diyerek duygularını ifade etti.