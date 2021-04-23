Minik Vali Arıkan, "yeşil alanların artırılması" talimatı verdi - Son Dakika

Minik Vali Arıkan, "yeşil alanların artırılması" talimatı verdi

23.04.2021 16:12
Minik Vali Arıkan,

Vali Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak Vakıfbank Ortaokulu öğrencisi Sarp Deniz Arıkan'a devretti.

Vali Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak Vakıfbank Ortaokulu öğrencisi Sarp Deniz Arıkan'a devretti.

2019 SCRATCH Cup ve HACKİDHON kodlama yarışmalarına katılan ve bu alanda eğitimler alan, ayrıca okulun badminton takımında başarılar kazanan minik vali, Adana'nın tüm çocuklarını temsil etmenin gurur ve mutluluğu içinde olduğunu belirtti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade eden minik valinin ilk işi Seyhan Belediye Başkanlığını aramak oldu. Yeşil alanların daha da artması talimatını veren minik vali çevre düzenlenmelerinin önemine dikkat çekti.

Minik vali ile bir süre sohbet eden Vali Süleyman Elban ise yaptığı açıklamada; korona virüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, bu yüzden de büyük bir coşku ile kutlanan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da alınan tedbirler kapsamında meydanlarda, salonlarda ve okullarda kutlanamadığını ifade etti.

Bu zorlu günler geride kaldığında gelecek 23 Nisan'ları daha da coşkuyla, heyecanla, mutlulukla kutlayacaklarını belirten Vali Elban, "Salgın günleri, 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşamamıza engel değil. Bu anlamlı günde, evlerimizi tıpkı okullarımızda olduğu gibi süsleyebilir, balkonlarımızı ay yıldızlı al bayrağımızla donatabiliriz. Minik yüreklerde 23 Nisan heyecanını yaşatmak bizlerin elinde" dedi.

TBMM'nin açıldığı bu özel günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesinin çok büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Vali Elban, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız ülkemizin her alanda gelişmesinin en önemli teminatıdır. Çocuklarımızın ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, bilim ve teknolojiye vakıf bir şekilde yetişmesini görmek, geleceğe dair umutlarımızı pekiştirmekte, bizleri daha da gururlandırmaktadır. Gurur vesilesi genç nesillerimizin her alanda yetkin bireyler olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ettiğini ifade eden Vali Elban, "Aziz milletimizin, hemşehrilerimin, gözleri ışıl ışıl geleceğe umutla bakan evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyor; coşkuyla dolu, sağlıkla nice bayramlar temenni ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Minik Vali Arıkan, yeşil alanların artırılması talimatı verdi
Minik Vali Arıkan, yeşil alanların artırılması talimatı verdi
Minik Vali Arıkan, yeşil alanların artırılması talimatı verdi

Ulusal Egemenlik, Vakıflar Bankası, Süleyman Elban, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Vali Arıkan, 'yeşil alanların artırılması' talimatı verdi - Son Dakika


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