Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu - Son Dakika

ADANA'da 2 yaşındaki Vildan Ülker, evin merdivenindeyken sokaktan ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla başından ağır yaralandı. Motosikletli 2 kişi olduğu belirtilen şüphelilerin eve hedef gözeterek mi, yoksa rastgele mi ateş açtığı araştırılıyor.

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile, bugün saat 15.00 sıralarında dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Silah sesleri üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı merdivende kanlar içerisinde buldu. Minik Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Vildan Ülker'in, sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOROlayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, silahı üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı.

Pencereden giren merminin Vildan'ın başına isabet ettiği üzerinde duran polis, silahla hedef gözetilerek mi yoksa rastgele miateş açıldığını araştırılıyor.