Minik vücudu büyük sorumluluğa dayanamadı - Son Dakika

Minik vücudu büyük sorumluluğa dayanamadı

Alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tuttu

AYDIN - Aydın'da kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu bir çocuk, sırtladığı büyük sorumluluğa dayanamayıp kaldırımda uykuya daldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahellesi'nde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir çocuğun vücudu sırtında taşıdığı ağır yüke daha fazla dayanamadı. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak geç saatlere kadar evine ekmek götürebilmek için Aydın'ın 40 dereceyi geçen sıcaklığında kağıt toplayan çocuk, kaldırıma koyduğu ekmek teknesi olan kağıt arabasının yanı başında uyuyakaldı. Eldivenleri ve maskesini çıkartıp serin ve gölge olan kaldırımda uykuya dalan çocuğa vatandaşlar da rahatsız olmaması için müdahale etmedi.

Yaşıtları parklarda koşup oynarken, alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tutup uyuyan çocuğun hali objektiflere bu şekilde yansıdı.