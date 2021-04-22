Minik Yağızhan 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak kutladı - Son Dakika

Minik Yağızhan 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak kutladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Yağızhan Akkoç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek kutladı.

Nevşehir'de 75. Anaokuluna giden 6 yaşındaki Yağızhan Akkoç, okul öğretmeni Nagehan Koyuer ve ailesinin destekleriyle İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını bir hafta içerisinde ezberledi. Ailesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberletmeye teşvik etmesinin ardından minik Yağızhan kısa sürede İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi.

Çocuklarının İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlemesinin mutluluğunu yaşayan aile ise o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.