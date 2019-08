Minik yaren'in ölümünde 6 aydır adli tıp raporu bekleniyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3,5 yaşındaki kızları Yaren Evin Temel'i geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren aile, yaklaşık 6 aydır adli tıp kurumundan gelecek raporu bekliyor. Acılı baba Kubilay Temel, "Hukuk mücadelemizi başlattık ama bir adım bile atamadık. Altı ay oldu, otopsi raporunun sonucu çıkamadı. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen sesimizi duyun, bize yardımcı olun. Kızımın ölümüne neden olanlar elini kolunu sallayarak, rahatça gezmesin. Başkalarının canı yanmasın" dedi.Turgutlu'nun Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Kubilay Temel (32) ile Resime Temel'in (25) ilk çocuğu Yaren Evin Temel'de sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görülmeye başlandı. Çift, kızlarını, ilçedeki özel hastaneye götürdü. Yaren'in bademcikleri ile geniz etinin alınmasına karar verildi. Yaren, 8 Mart sabahı ameliyat edildi. 1 saat süren ameliyatın ardından da normal odaya alındı. Ancak küçük kızın durumu aniden ağırlaştı. Kalbi duran Yaren, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, aynı gün saat 21.30'da yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Yaren, Turgutlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Metal ürünleri işleyen bir fabrikada işçi olan baba ile ev hanımı anne, kızlarının ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, 2 çocuğundan birini kaybeden baba Kubilay Temel, her gün kızının eşyalarını kokladığını anlattı. Temel, şöyle konuştu:"Kızım gayet sağlıklıydı. Sadece geceleri 'Biraz boğaz ağrım var' dediği için doktora götürdük. Doktor, kızımızın gelişimi ve büyümesinin düzgün olabilmesi için ameliyat olması gerektiğini söyledi. 8 Mart sabahı kızımızı hastaneye götürdük. Ameliyata girdi. Doktorlar durumunun gayet iyi olduğunu, bundan sonra daha sağlıklı olacağını ifade etti. Doktor şakayla, 'Sivri dilli olmasın diye küçük dilini de aldım' dedi. Daha sonra normal odaya aldılar. Sedyeden alıp, kendi ellerimle yatağına yatırdım. İşten çıktığım için uykusuzdum. Eve gelmiştim, 1 saat uyumuşum, zil çaldı. Komşularım hemen hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimde, kızıma doktorlar kalp masajı yapıyordu. Bizi dışarıya çıkardılar. Doktor 1 saat sonra odadan çıktı ve hayata döndürdüğünü söyledi. Daha sonra makineye bağlayarak, yoğun bakıma çıkardılar. Ardından çocuğum Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Saat 21.15 sıralarında acı haber verildi. Yıkıldık. Her şeyimiz, minik yavrumuz gitti. Elimizle yürüyerek götürdük. Tabutuyla çıkardık. Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Yetkililerden kızımızın ölümündeki sorumluların bulunması için gerekli yardımı bekliyoruz."'LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN'Şikayetçi olduklarını belirten acılı baba, "Aylardır adliyenin yolunu tutmaktan bıktım. Her seferinde bir umutla, adli tıptan sonucunun çıktığı umuduyla gidiyorum, adliyeye. Ama maalesef bir sonuç alamıyorum. Hukuk mücadelemizi başlattık ama bir adım bile atamadık. Altı ay oldu otopsi raporunun sonucu çıkamadı. Bu sonuçlar neden çıkmıyor, niçin çıkmıyor? Bu konuda bize kimse bilgi vermiyor. İçimiz yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu acıyı düşmanım bile çekmesin. Adalete güveniyoruz. Er ya da geç kızımın ölümündeki sorumlular cezasını çekecek. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun, bize yardımcı olun. Kızımın ölümüne neden olanlar elini kolunu sallayarak rahatça gezmesin. Başkalarının canı yanmasın" dedi.