Son Dakika Haberleri: Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu
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Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu

1 saat önce

Balkan Yelken Şampiyonası'nda 12 yaş altı optimist kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Poyraz Özdemir, yarışı ilk sırada bitirdi.

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Balkan Yelken Şampiyonası'nda 12 yaş altı optimist kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Poyraz Özdemir, yarışı ilk sırada bitirdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası tamamlandı.

12 yaş altı optimist kategorisinde yarışan milli sporculardan Ali Poyraz Özdemir birinci, Kutsal Güneş Kurnaz ise ikinci oldu.

Ali Poyraz, Karadağ, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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