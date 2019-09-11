Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu
1 saat önce
Balkan Yelken Şampiyonası'nda 12 yaş altı optimist kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Poyraz Özdemir, yarışı ilk sırada bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Balkan Yelken Şampiyonası'nda 12 yaş altı optimist kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Poyraz Özdemir, yarışı ilk sırada bitirdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası tamamlandı.
12 yaş altı optimist kategorisinde yarışan milli sporculardan Ali Poyraz Özdemir birinci, Kutsal Güneş Kurnaz ise ikinci oldu.
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