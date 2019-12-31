Minik yelkenciler yarışmadan kupalarla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Minik yelkenciler yarışmadan kupalarla döndü - Son Dakika Spor

Minik yelkenciler yarışmadan kupalarla döndü

15 saat önce

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen yelken yarışlarına katılan minik yelkenciler bir çok branşta derece elde ederek başarı sağladı.

Minik yelkenciler yarışmadan kupalarla döndü, System.String[]

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen yelken yarışlarına katılan minik yelkenciler bir çok branşta derece elde ederek başarı sağladı.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Güney Ege Spor Kulübü ve kardeş kulüpleri Samsun ve Ankara Yelken Kulüpleri Rodos'ta yapılan yarışmada başarılı dereceler ile döndü. Yunanistan'da gerçekleşen yarışa, Güney Ege Spor Kulübü'nden 9, Samsun Yelken Kulübü'nden 4 sporcu, 1 antrenör ve Ankara Yelken Kulübü'nden 5 sporcu katıldı. 25 kişilik kafile ile akşam saatlerinde Rodos Limanı'ndan Marmaris Limanı'na geldi. Kafile Başkanı Doğa Serhan Akalın yarışmadan bir çok derece ile döndüklerini ifade ederek "Gururluyuz, önemli dereceler ile döndük biz bu yarışmalar için çok çalıştık. Şampiyon kardeş kulübümüz Samsun Yelken Kulübünden çıktı. Bizi orada karşılayan Rodos Yelken Kulübüne ve Türkiye Konsolosluğuna sizler aracılığı ile teşekkür etmek istiyoruz" dedi.


2 gün süren ve oldukça zor hava şartlarında yapılan yarışmaya 6 farklı ülkeden 86 sporcu katıldı. Samsun Yelken Kulübü sporcusu Gökçe Gümüş, Güney Ege Spor Kulübü sporcuları İsmail Sevgen, Görkem Bolubaki, Ada Başar ve Utku Bozan yarışmada derece elde etti.


Samsun Yelken Kulübü antrenörü Gökhan Bulut çok güzel bir yarışma geçirdiklerini belirterek, "5 yıldır durmadan çalışıyoruz kulübümüz ve ülkemiz adına bu başarıyı elde ettiğimiz için mutluyuz Yunanistan'da bizi çok güzel ağırladılar kendi özel araçları ile ulaşımımızı sağladılar sizin vasıtanız ile hepsine teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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