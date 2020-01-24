Minik yelkenciler yarıyıl tatilini değerlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik yelkenciler yarıyıl tatilini değerlendiriyor - Son Dakika

Minik yelkenciler yarıyıl tatilini değerlendiriyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ortaokulda eğitim gören bir grup yelken kulübü öğrencisi, yarıyıl tatilini antrenman yaparak geçiriyor.

Minik yelkenciler yarıyıl tatilini değerlendiriyor, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ortaokulda eğitim gören bir grup yelken kulübü öğrencisi, yarıyıl tatilini antrenman yaparak geçiriyor. Çoğunluğu kız çocuklarından oluşan 20 öğrenci, gelecek yarışlar için hazırlanıyor.

Marmaris ve Ankara Yelken Kulübü öğrencileri, yarıyıl tatilinde antrenmanlarına devam ediyor. Çoğunluğu ortaokul öğrencisi kızlardan oluşan yelkenciler, günün 8 saati ilçe körfezinde tur atarak deneyimlerini artırıyor. Ankara'dan 10 ve Marmarisli 10 olmak üzere toplam 20 öğrenci, antrenörleri eşliğinde teknik ve pratik eğitimlerini alıyor. Geçen sene Aralık ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 'Rodos Kış ve Yeni Yıl Yelken Yarışması' kapsamında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, birincilikle dönmüşlerdi. Lazer ve optimist dallarında Marmaris, Muğla, Türkiye'ni çeşitli şehirlerinde yarışmalara katılan öğrenciler, önümüzdeki aylarda Slovenya'da düzenlenecek yelken yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek. Eski milli yelkenci antrenör Doğa Serhan Akalın, Sömestr kapsamında kamp programı hazırladık. Kardeş Ankara Yelken Kulübü burada. Onlarla beraber sıkı bir kamp eğitimlerimiz olacaktır. Nisan ayında Slovenya'da yarışmalara katılacağız. İlçemiz, il ve Türkiye çapında sürekli yarışmalar oluyor. Antrenmanlarımız sonrası bu yarışlara iştirak edeceğiz dedi. Öğrenci Defne Öztürk ise, Yelken öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Birçok yarışmaya girdim. Ankara'da deniz olmadığı için kardeş olan Marmaris Yelken Kulübü'nde hem antrenman yapıyorum hem de tatil dedi.


Marmaris, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
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