Son Dakika Haberleri: Minik Yıldızlara Madalyalarını Veren Başkan Adayı Yıldırım, Çocuklara Müjde Verdi

Minik Yıldızlara Madalyalarını Veren Başkan Adayı Yıldırım, Çocuklara Müjde Verdi

1 saat önce

Çakmak Spor'u spor okulu haline getireceklerini müjdeleyen Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin yanında yer alacağız. Her türlü maddi, manevi sizlerin yanınızdayız" dedi.

Minik Yıldızlara Madalyalarını Veren Başkan Adayı Yıldırım, Çocuklara Müjde Verdi, System.String[]
Çakmak Spor'u spor okulu haline getireceklerini müjdeleyen Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin yanında yer alacağız. Her türlü maddi, manevi sizlerin yanınızdayız" dedi.

Çakmak Spor Kulübü'nde düzenlenen Minik Yıldızlar Turnuvası'nda çocuklara kupalarını ve madalyalarını veren AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, çocuklara müjdeli haberler verdi. Yıldırım, turnuvanın düzenlendiği Çakmak Spor Kulübü'ne gelerek, kupa törenine katıldı. Törene başkan adayı Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuvada 8-11 yaş arasında takımlar kıyasıya yarışırken, yarış sonunda penaltılarla Çakmak Spor'u yenen Ümraniye Spor, birinci oldu. Turnuvaya katılan takımlara ise madalya ve kupalarını Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım verdi.

Törende bir konuşma yapan Yıldırım, "Geleceğin en güzel futbolcuları Ümraniye'den çıkacak. Bu gençlerden çıkacak. Sizi tebrik ediyorum" derken, Yıldırım'ın sözleri minin yıldızların "En büyük başkan bizim başkan" sloganları ile kesildi. Miniklere tezahüratları için teşekkür eden Yıldırım, "Biz inşallah bu Çakmak Spor'u altyapısı ile uygun güzel bir spor okulu haline getireceğiz. Ümraniye'de eksiğimiz siz gençlerin daha iyi hizmet alabileceği spor okuluna kavuşması. Dolayısıyla size buradan söz veriyorum" şeklinde müjde verdi.

Minik Yıldızlar Turnuvası'na katılan tüm takımları tebrik eden Yıldırım, "Bu faaliyetlere devam edelim. Biz de arkanızdan Ümraniye Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin yanında yer alacağız. Her türlü maddi, manevi sizlerin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Madalya ve kupaların takdim edilmesinin ardından minik yıldızlarla fotoğraf çektiren başkan adayı Yıldırım'ın gençlerin arasına katılarak onlarla sevinmesi renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Çamlı, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Güncel
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