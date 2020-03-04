Minik yürekler ellerinde pankartlarla zararlı alışkanlıkları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik yürekler ellerinde pankartlarla zararlı alışkanlıkları anlattı - Son Dakika

Minik yürekler ellerinde pankartlarla zararlı alışkanlıkları anlattı

6 saat önce

Aksaray'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ellerinde pankartlarla kent meydanına gelen minik öğrenciler hoparlörden zararlı alışkanlıkları anons ederek farkındalık oluşturdu.

Minik yürekler ellerinde pankartlarla zararlı alışkanlıkları anlattı, System.String[]

Aksaray'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ellerinde pankartlarla kent meydanına gelen minik öğrenciler hoparlörden zararlı alışkanlıkları anons ederek farkındalık oluşturdu.


Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencisi minikler ellerinde pankartlarla kent meydanına geldi. Zararlı alışkanlıkların yazdığı pankartlarla farkındalık oluşturmak isteyen minik yürekler hoparlörden zararlı alışkanlıkları anlatarak sloganlar attı. Gazipaşa İlkokulu 1-C ve 2-D sınıflarında eğitim gören minikler öğretmenleri Özlem Atak Bozak ve Halide Eceoğlu'nun koordinesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftasını kutladı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kendi elleriyle yaptıkları pankartlarla Yeşilay'a farkındalık gösteren minikler, "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla vatandaşlara seslerini duyurdu. Daha sonra her bir minik öğrenci farklı sloganla vatandaşa seslenirken, öğretmenler ise vatandaşlara Yeşilay Haftası hakkında bilgi verdi.


Yeşilay farkındalığını çocuk gözüyle anlattılar


Yeşilay Haftası kapsamında yaptıkları etkinlik hakkında bilgi veren öğrencilerin öğretmeni Halide Eceoğlu, "Yeşilay Haftası ile ilgili bir etkinlik için Gazipaşa İlkokulundan geldik. Toplum hizmeti olarak Yeşilay ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Zararlı alışkanlıkları bırakmak ve bunu bir çocuk gözüyle halka iletmek istedik" dedi.


Öğretmen Özlem Atak Bozak ise "Yeşilay Kulübü olarak her sene okulda etkinlik yapıyorduk. Bu yıl farklı bir etkinlik yapmak istedik. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı aklımıza geldi. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bu ilk adım olur. Hepimiz için en sağlıklı bu olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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