Minik Yürekler, Nakil Bekleyen Hastalara Umut Oldu

İzmir'de ilkokul öğrencileri, başlattıkları "Bir Hayat Kurtarmak İster misiniz ?" isimli kampanyayla bir alışveriş merkezinde vatandaşlara organ naklinin önemini anlattı ve 18 kişinin bağışçı olmasını sağladı.

İzmir'de ilkokul öğrencileri, başlattıkları "Bir Hayat Kurtarmak İster misiniz ?" isimli kampanyayla bir alışveriş merkezinde vatandaşlara organ naklinin önemini anlattı ve 18 kişinin bağışçı olmasını sağladı.



Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ekim ayında ilçe genelinde bulunan okullarda başlattığı "Sorunlarımızdan Sorumluyuz" projesi kapsamında, Demokrasi İlköğretim Okulu'nun 2. ve 3. sınıf öğrencileri, organ bağışının önemini anlatmak için sosyal sorumluluk kampanyası düzenlemeye karar verdi.



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölümü görevlilerinden eğitim alan öğretmen ve öğrenciler, "Bir Hayat Kurtarmak İster misiniz?" ismini verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinde vatandaşları organ nakli konusunda bilgilendirerek, bağışçı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.



Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de organ bağış standı kurduğu çalışmada, öğrenciler, alışveriş yapmak için merkeze gelen 18 kişinin, organlarını bağışlamasını sağladı.



Demokrasi İlköğretim Okulu Müdürü Nizar Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, öğrencileriyle böyle bir konuda çalışma yapma kararı verdiklerini söyledi.



Eğitimler sırasında, öğrencilerin büyük insanlar gibi organ nakli konusunda doktorları dikkatlice dinlemesinden çok etkilendiğini anlatan Sarıgül, "Öğrencilerimiz, organ naklinin önemi konusunda verdikleri bilgilerle 18 vatandaşı bağışçı olmaları için ikna etti. Çocuklarımız belki yıllardır nakil bekleyen hastalara umut oldu. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.



Sarıgül, başlattıkları çalışmanın bir yıl süreceğini, farklı yerlerde organ nakli konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.



"Yaşıtlarımın organ beklediğini bilmek beni üzüyordu"



Öğrencilerden 8 yaşındaki Ecrin Çelik ise böylesine önemli bir çalışmanın içinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.



Büyükleri ikna etmeyi başardıkları anlatan Çelik, "Yaşıtlarımın organ beklediğini biliyorum ve bu durum beni çok üzüyordu. Bizler de bir şeyler yapmak istedik, okul müdürümüzün ve öğretmenlerimizin desteğiyle böyle bir projeye imza attık. Çok mutluyum." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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