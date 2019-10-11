Minik yürekler operasyon bölgesindeki askerler için dua etti

-Anasınıfı öğrencilerinden askerlere kestaneli mektuplu destek

DÜZCE– TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Düzce'de anasınıfı öğrencileri kestane ve dualarla asker ağabeylerine destek oldu. Öğrenciler ayrıca elleriyle çizdikleri asker resimlerini ve yazdıkları mektupları operasyondaki askerlere gönderdiler.

TSK'nın Fırat'ın doğusunda başlattığı terör örgütlerine yönelik operasyon için bütün Türkiye tek yürek oldu. Bu kapsamda Düzce'de Şükran Öney Anaokulu öğrencileri de operasyondaki askerlere destek olmak amacıyla bir çalışma yaparak, operasyon bölgesindeki askerlere enerji vermesi için Düzce Kestanesi gönderdiler. Sabah anaokulunda kestaneleri elleriyle poşetleyen minik öğrenciler ayrıca askerler için elleriyle boyadıkları ekser figürlerini de koliye koyarak operasyon bölgesine gönderdiler. Ayrıca minikler, Türk Bayrağı tişörtü giyerek operasyondaki asker ağabeylerine destek olmak amacıyla "En büyük asker bizim asker" sloganları attılar. Minik yürekler, Türk Bayrağı önünde asker ağabeylerinin operasyonda başarılı olması için dua ettiler.

Minikler; "Asker ağabeylerimiz bizi koruyor. Biz onlara kestane gönderiyoruz. Asker ağabeylerimize bizi korudukları için teşekkür ediyoruz. Bunun içinde kestane gönderiyoruz" diye konuştular.

Şükran Öney Anaokulu Müdürü Emine Taşlı ise "Biz çocuklarımıza okulumuzda öncelikle vatan sevgisi bilinci aşılamayı hedefliyoruz. Ülkemizin gidişatında da bilinçli bir şekilde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu farkındalığın bir parçası olarak ta Barış Pınarı Harekatındaki askerlerimize çocuklarımızla hazırladığımız Düzcemize özgü kestane onlara güç, enerji vermesini hem de onlara yanında olduğumuz göstermek istedik. Asker resimleri boyadık. Minik öğrencilerimiz aileleriyle birlikte mektuplar hazırladı. Umarım gönlümüzün onlarla olduğunu minik anaokulu öğrencilerimizin o kocaman yüreklerini iletmiş oluruz. Hedefimiz buydu" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatında görev yapan askerlerimize fındık gönderen minik yürekler, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize de bölgenin ürünü olan kestane gönderdiler.