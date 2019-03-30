Son Dakika Haberleri: Minik Yürekler Oyuncaklarını Paylaşıyor

Minik Yürekler Oyuncaklarını Paylaşıyor

1 saat önce

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "Birlikte Oynayalım" sloganıyla köy okullarında okuyan öğrencilere hediye edilmek üzere oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Minik Yürekler Oyuncaklarını Paylaşıyor, System.String[]
Sivas Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "Birlikte Oynayalım" sloganıyla köy okullarında okuyan öğrencilere hediye edilmek üzere oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Etkinlik kapsamında Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, sınıfları gezerek öğrencilerle beraber hediye edilecek oyuncakların paketlerinin hazırlanmasında yardım etti. Köy okullarındaki çocuklarla paylaşılacak oyuncakları, minik ellerle hazır hale getiren Akkiraz Ayhan, oyuncaklardan oluşan ve özenle hazırlanan hediye paketlerini, öğrencilerle birlikte oyuncak toplama sandığına bıraktı.

Zeynep Akkiraz Ayhan, dezavantajlı öğrencilerimizin mutluluğuna değinerek, "Paylaşmanın gücü, hediyeleşen minik öğrencilerimize işleyecek. Oyuncaklarını gönderen çocuklarımız paylaşmanın değerini anlayacaklar, hediyeleri alan çocuklarımız ise kardeşliği ve sevinci hissedecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve eşi Elif Savaşçı ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ve anaokulu idarecileri ile öğretmenleri de katıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Dönüşüm, Sivas, Güncel
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