Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı - Son Dakika

Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı

20.05.2021 09:16

Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuklar tohumları gelecek için doğaya bıraktılar, arısız geleceğin felaket olacağına dikkat çektiler Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, 20 Mayıs Dünya Arı Gününde, çocuklarla birlikte farkındalık...

Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuklar tohumları gelecek için doğaya bıraktılar, arısız geleceğin felaket olacağına dikkat çektiler

Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, 20 Mayıs Dünya Arı Gününde, çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Biz Arıyız" hareketini, "20 Mayıs Dünya Arı Günü"nde başlatan sivil toplum kuruluş temsilcileri ve arıcılar, çocukların oluşturduğu tohum toplarını doğayla buluşturdu.

Toros Dağları'nın zirvesinde bulunan Pirömerli Mahallesinde, lavanta bahçesinde çocuklar kendileri küçük, yaptıkları hareketin büyük olduğu, "Biz arıyız hareketini" başlattı.

Önceden hazırladıkları tohum toplarını alan çocuklar lavantaların arasından geçerek, tohumları ormanla buluşturdu.

Arıların nüfusunun giderek azaldığına dikkat çeken Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, "20 Mayıs Dünya Arı Gününde, çocuklarımızla birlikte farkındalık oluşturmak istedik. Arılar ne yazık ki kimyasal ilaçlar nedeniyle ciddi bir şekilde zehirlenmekte. Maalesef arı neslinim gelecekte tükenmesiyle karşı karşıya kalma durumumuz var" diye konuştu.

Etkinliğe katılan anneler de, çocukları iyi bir gelecekle karşılaşmaları için bu harekete dahil olduklarını söyledi. Doğaya büyük önem verilmesi gerektiğini ifade eden Gökçe Çay, "Ben bir anne olarak bu tarz etkinliklerde, kendi çocuklarım başta olmak üzere diğer çocuklarla beraber neler katabileceklerini, sofralarına gelen yiyeceklerin nasıl oluştuğunu, kıymetlerinin nasıl bilinmesi gerektiğini öğretmek için bu etkinlikte farkındalık oluşturduk" dedi.

Boş kovanlarla dikkat çektiler

Boş kovanlarla, arısız bir geleceğin felaket olacağına dikkat çekmek istediklerini ifade eden arıcı Celal Çay, "Bugün lavanta bahçesindeyiz. Arılar lavantayı çok sever. Arıların çok sevdiği bitki tohumundan tohum topu yaparak. Doğaya beraber bıraktık çocuklarımızla birlikte. ve çocuklarımıza arının önemini anlattık. Çünkü arılar varsa geleceğimiz var. Arılar varsa gıdalarımız var. Arılar yoksa yaşam yok. Bugün buraya boş kovan da getirdik. Yani kovanlar boş olursa, geleceğimiz de olmayacak" diye konuştu.

Aldıkları tohumları doğa ile buluşturmak için lavantalar arasında birbirleriyle yarışan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Yaptıkları çalışmayı anlatan bir çocuk, tohumları doğayla buluşturduklarını söyledi.

Bir diğer çocuk, "Bu gün arıların sevdiği bitkilerin tohumlarını killerin içerisine koyarak tohum topları yaptık. Bunları da arıların bize sağladığı şeyler için yaptık" şeklinde konuştu.

Çocuklardan biri, "Arıları korumalıyız çünkü onlar bize sağlıklı besinler veriyor. Bugün çamurların içerisinde ay çiçeği koyduk ve doğaya attık" ifadesini kullandı.

Bir diğer çocuk da, "Çünkü arılar bize gerçekten faydalı. Çünkü arılar tozlaşmayı sağlıyor. Bugün burada yaptığımız tohum topları doğaya attık ve arılara faydalı olduk" dedi.

Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı
Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı
Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı
Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı

Adem Kurt, Mersin, Mayıs, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı - Son Dakika


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