Minik yüreklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bin 500 öğrenci aynı anda resim çizerek Mehmetçiğe destek oldu

SİİRT - Siirt'te minik öğrenciler, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren askerlere çizdikleri resimlerle destek verdi.

Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bin 500 öğrenci aynı anda Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik için resim çizerek destek verdi. Çizdikleri resimleri Mehmetçiğe armağan ettiğini belirten Berrak Deniz Demirci adlı öğrenci, bedenen Mehmetçiklerin yanında olmasalar bile çizdikleri resimlerle destek verdiklerini kaydetti. Demirci, "İlk başta babama selamlar gönderiyorum. Sonra da bütün Barış Pınarı Harekatında olan askerlere. Burada çizdiğimiz resimlerimin hepsi Barış Pınarı Harekatı içindir" dedi.

Barış Pınarı Harekatında katılan babasını çok özlediğini dile getiren Elçim Erkeç adlı öğrenci ise, "Babamı çok özledim. Babamı çok seviyorum. Bütün harekata giden askerlere buradan selamlarımı yolluyorum" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla okul olarak bu sene bir resim etkinliği düzenlediklerini belirten sınıf öğretmeni Fatih Pamuk, çocukların bu konudaki düşüncelerini, duygularını kağıda yansıtmalarını istedikleri için etkinlikte bir araya geldiklerini kaydetti. Pamuk, "Öğrencilerimiz bu duygu ve düşüncelerini kağıda yansıtarak askerlerimize, polislerimize destek olmak istediler. Hepsini tebrik ediyorum bin 500 öğrenciyle bu programa katıldık. Çok mutluyuz. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Merve Özdemir adlı öğrenci velisi ise, "Yaptıkları etkinlikten dolayı çok memnunum. Gurur duyuyorum çocuklarla. Barış Pınarı Harekatı için yapılan etkinliğe katılan bütün öğrencilerimizin yaptığı resimleri Mehmetçiğe armağan ediyoruz. Her zaman destekçileriyiz, arkalarındayız. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.