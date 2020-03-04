Minik yüreklerden büyük hassasiyet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik yüreklerden büyük hassasiyet - Son Dakika

Minik yüreklerden büyük hassasiyet

6 saat önce

Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek geldi.

Minik yüreklerden büyük hassasiyet, System.String[]

Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek geldi. Öğrenciler, yeşil renkli kıyafetleriyle okul bahçesinde adeta renk cümbüşü oluştururken, Türk Silahlı Kuvvetleri için bir de destek pankartı açtılar.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri ve unsurlarına karşı başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı tam gaz devam ederken, Erzurum'dan da Mehmetçik için destek yağıyor. Pasinler ilçesindeki Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi, Türk Silahlı Kuvvetleri için okul bahçesinde pankart açtı. Mehmetçiklere asker selamı gönderen öğrenciler, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları atmayı da ihmal etmedi.


Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Bayram Kurtgöz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'te icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın yanında ve tam destekçisi olduklarının altını çizerek, "Öğrencilerimizin de, kahraman ordumuzun yürüttüğü bu harekata karşı farkındalık ve bilinç geliştirmeleri için böyle bir etkinlik yaptık. Yavrularımız, minicik yürekleriyle öylesine büyük bir hassasiyet ortaya koydular ki, hepimiz çok duygulandık" ifadelerini kullandı.


Okul Müdürü Kurtgöz, İdlib'te şehit düşen kahraman Mehmetçiklere ise yüreklerinde yer açtıklarını ifade ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize de, acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.


Öte yandan toplandıkları okul bahçesinde birbirinden renkli görüntüler oluşturan Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nun öğrencileri ise, öğretmenleriyle birlikte açtıkları bir pankartla İdlib'deki Türk askerine tam destek mesajı verdi. Öğrenciler, etkinliği "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganlarıyla son verirken, veliler de bu anlamlı organizasyondan dolayı okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Bahar Kalkanı Harekatı, Mustafa Kemal Atatürk, Pasinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi "Şehit olmak kalbime doğuyor" demişti Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:29:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik yüreklerden büyük hassasiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]