Minik yüreklerden Filistin'e destek - Son Dakika

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi tarafından Filistin için başlatılan yardım kampanyasına minik yüreklerden büyük destek geldi.

Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Ramazan ayının bitimine 3 gün kala Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgalci terörist İsrail tarafından kuşatıldığını hatırlattı. Başkan Bozkurt, "Filistin'in bombalanması, şehit edilen Müslümanların oluşu, şehirlerin birer harabeye dönüştürülmesi biz Hakkari'deki Müslümanları derinden üzmüştür. Kızılay olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak adına, genel merkezimizin 'Filistin Yaralı, Uzat Elini' mottosuyla insani yardım yapmak üzere kampanya başlatmıştır. Biz de bu kampanyaya destek olmak amacıyla ilk bağışı Kızılay gönüllüleri olarak yaptık. Ancak bu desteğimiz yetmez. Bu anlamda Hakkari halkımızın da Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğunu biliyor ve desteklerini eksik etmeyeceklerine inanıyoruz. Minik ama koca yürekli çocuklarımızın bugün şubemize gelerek Filistin'deki insanlara destek amacıyla Ramazan Bayramı'nda ve bayram öncesi biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize göndermek ve davalarını desteklemek amacıyla bağışta bulunmuşlar. Minik ama koca yürekli evlatlarımızın emanetleri az da olsa yaptıkları fedakarlık bizler için çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu vesileyle bu çocuklarımızı yetiştiren anne babaları tebrik ediyor, gayretlerinden dolayı kendilerinden Allah razı olsun. Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve kutsalımız Mescid-i Aksa'mıza yapılan bu saldırıyı kınıyor ve yüreği yanan tüm herkesi bu kampanyaya davet ediyoruz" dedi. - HAKKARİ