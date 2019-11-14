Son Dakika Haberleri: Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek
Son Dakika Güncel Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek

Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek

6 saat önce

Samsun Bafra Mehmet Ulusar Anaokulu öğrencileri Bafra Umut Derneğine giysi ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek, System.String[]

Samsun Bafra Mehmet Ulusar Anaokulu öğrencileri Bafra Umut Derneğine giysi ve ayakkabı desteğinde bulundu.


Bafra Umut Derneğini öğretmenleri ile birlikte gelen minik öğrenciler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yanlarında getirdikleri giysi ve ayakkabıları dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin'e teslim ettiler. Ertekin, "Minik öğrencilerimizin bu duyarlı davranışları takdire şayan bir hareket. Yardımlaşma ve paylaşma duygularını çocuklarımıza küçükken aşılamalıyız. Minik öğrencilerimizin minik yürekleriyle yapmış oldukları desteğe kocaman teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Hülya Yangın Ertekin, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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