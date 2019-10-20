Minik yüreklerden Mehmetçiğe asker selamı

İliç'te Anaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret ettiler.



Erzincan'ın İliç ilçesinde anaokulu öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Askerlik Şubesi Başkanlığına ziyarette bulundular. Ziyaret sonrasında Başkanlık girişinde asker selamı veren minik öğrenciler şubede görev yapan askerler ve protokol mensupları ile hatıra fotoğrafı çekildiler.



Ziyarette Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri ve öğretmenler de yer aldı. - ERZİNCAN