Minik yüreklerden Mehmetçiğe destek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi makamında ziyaret eden Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu öğrencileri, Mehmetçiklere hazırladıkları resimlerle destek verdi. Yaptıkları çalışmaları Köse ile paylaşan minikler, ağabeylerine asker selamı göndermeyi de unutmadı.



Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu öğrencileri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi ziyaret etti. Öğrenciler, hazırladıkları resimlerle de Mehmetçiklere destek verdi. Türkiye'nin tek vücut olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugün minicik kalpleri, kocaman vatan sevdalarıyla askerlerimize destek vermeye gelen çocuklarımızı ağırladık. Onların bu bayrak aşkı, vatan sevgisi olduğu sürece bizler de geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz ve onlara en iyi geleceği inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi. - ANKARA