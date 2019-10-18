Son Dakika Haberleri: Minik yüreklerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Minik yüreklerden Mehmetçiğe destek

Minik yüreklerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi makamında ziyaret eden Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu öğrencileri, Mehmetçiklere hazırladıkları resimlerle destek verdi.

Minik yüreklerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi makamında ziyaret eden Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu öğrencileri, Mehmetçiklere hazırladıkları resimlerle destek verdi. Yaptıkları çalışmaları Köse ile paylaşan minikler, ağabeylerine asker selamı göndermeyi de unutmadı.


Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu öğrencileri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi ziyaret etti. Öğrenciler, hazırladıkları resimlerle de Mehmetçiklere destek verdi. Türkiye'nin tek vücut olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugün minicik kalpleri, kocaman vatan sevdalarıyla askerlerimize destek vermeye gelen çocuklarımızı ağırladık. Onların bu bayrak aşkı, vatan sevgisi olduğu sürece bizler de geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz ve onlara en iyi geleceği inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Kınık, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti
Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:16:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik yüreklerden Mehmetçiğe destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]