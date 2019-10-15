Minik Yüreklerden Sevimli dostlara ziyaret

Merkezi gezen minik öğrenciler, sevimli dostlarımızla yakından ilgilendi.

Melek Urgancı Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Okul Müdürleri Burhanettin Kocamaz ve okul öğretmenleri eşliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencileri merkezde Manisa Büykşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ve Veteriner Hekim Mehmet Bayram karşıladı. Merkezi gezen miniklere, sevimli dostlar için verilen hizmetlerden de bahsedildi. Can dostlarımızla yakından ilgilenen minikler, merkeze mama desteğinde de bulundu.