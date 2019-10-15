Son Dakika Haberleri: Minik Yüreklerden Sevimli dostlara ziyaret
Son Dakika Güncel Minik Yüreklerden Sevimli dostlara ziyaret

Minik Yüreklerden Sevimli dostlara ziyaret

1 saat önce

Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde hizmet veren Melek Urgancı Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti.

Minik Yüreklerden Sevimli dostlara ziyaret, System.String[]

Merkezi gezen minik öğrenciler, sevimli dostlarımızla yakından ilgilendi.

Melek Urgancı Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Okul Müdürleri Burhanettin Kocamaz ve okul öğretmenleri eşliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencileri merkezde Manisa Büykşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ve Veteriner Hekim Mehmet Bayram karşıladı. Merkezi gezen miniklere, sevimli dostlar için verilen hizmetlerden de bahsedildi. Can dostlarımızla yakından ilgilenen minikler, merkeze mama desteğinde de bulundu.

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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