Son Dakika Haberleri: Minik yüreklerden sıcaktan bunalan yavru kediye can suyu
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Minik yüreklerden sıcaktan bunalan yavru kediye can suyu

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Manisa'da sıcaktan halsiz düşen yavru kediye o sırada parkta oynayan üç kardeş su ve mama vererek örnek bir davranış sergiledi.

Minik yüreklerden sıcaktan bunalan yavru kediye can suyu, System.String[]
Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Manisa'da sıcaktan halsiz düşen yavru kediye o sırada parkta oynayan üç kardeş su ve mama vererek örnek bir davranış sergiledi.

Manisa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Gündüz saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına çocuklar da duyarsız kalmıyor. Parkta oyun oynarken sıcaktan bunalan ve halsiz düşen bir kediyi fark eden Berrak Rana, Berat ve Beren Demir isimli 3 kardeş, yavru kediye su ve mama vererek minik yürekleri ile örnek bir davranış sergiledi. Önündeki kapları kısa sürede boşaltan kedi bir süre sonra parktan uzaklaştı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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