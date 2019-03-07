Son Dakika Haberleri: Minik Yüreklerden Vali Ünlü'ye Ziyaret

Minik Yüreklerden Vali Ünlü'ye Ziyaret

1 saat önce

Iğdır Merkez Pınarbaşı İlkokul öğrencileri, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Minik Yüreklerden Vali Ünlü'ye Ziyaret, System.String[]
Iğdır Merkez Pınarbaşı İlkokul öğrencileri, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, iyi bir nesil yetiştirmek için Devletin elinden gelen her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirtti. Öğrencilerden iyi bir eğitim almaları, vatana ve millete yararlı bireyler olmalarını isteyen Vali Ünlü, minik yüreklere kitap ve oyuncak hediye ederek bol bol kitap okumalarını istedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

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