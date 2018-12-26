Son Dakika Haberleri: Minik Yürekleriyle Askerleri Isıtacaklar

Minik Yürekleriyle Askerleri Isıtacaklar

1 saat önce

Alaşehir Beşeylül İlkokulu öğrencileri Aktütün Karakolu'nda görev yapan askerlere annelerinin ördükleri atkı, bere ve eldiven ile birlikte kendi yazdıkları mektupları gönderdi.

Minik Yürekleriyle Askerleri Isıtacaklar, System.String[]
Alaşehir Beşeylül İlkokulu öğrencileri Aktütün Karakolu'nda görev yapan askerlere annelerinin ördükleri atkı, bere ve eldiven ile birlikte kendi yazdıkları mektupları gönderdi.

Alaşehir Beşeylül İlkokulu öğrencileri Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolunda görev yapan askerlere mektup yazarak, annelerine ördürdükleri atkı, bere ve eldivenlerle birlikte gönderdi. Kolilere yerleştirilen giyecekler ve mektuplar Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in da katıldığı törenle, PTT kanalıyla Aktütün Karakolu'na gönderildi.

Alaşehir Beşeylül İlkokulu 2-E sınıfı öğretmeni Özlem Uluçay ve 3- A Sınıfı öğretmeni Sinem Endam Yakut tarafından organize edilen destek kampanyası okuldaki tüm öğrenciler ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren 2-E sınıfı öğretmeni Özlem Uluçay, "Öğrencilerimize Hayat Bilgisi dersinde vatanımız ve bayrağımızla ilgili konuları işlerken, bizleri her zaman koruyan, bizler için kar, kış, soğuk, yağmur, dağ, ova demeden 24 saat görev yapan askerlerimize mektup yazmaya ve üşümemeleri için atkı bere örüp göndermeye karar verdik. Öğrencilerimiz mektuplarını yazarken velilerimiz de askerlerimizin üşümemesi için bere, atkı ve eldiven göndererek bu projemize destek verdi. Öğrencilerimizin evlerinde ördürdükleri eldiven, atkı ve bereleri de mektuplarla beraber askerlerimize gönderdik." dedi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de düzenlenen kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirterek öğrencilere yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Benimde duygulandığım, etkilendiğim, hakikaten tesir altında kaldığım, hani derler ya on numara olmuş yaptığınız iş. Sizlerle gurur duydum, aferin size. Emeği geçen diğer arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza ve tüm destek olan, duyarlılık gösteren anne babalara velilerimize ve siz canımız ciğerimiz evlatlarımıza çocuklarımıza çok çok teşekkür ederiz." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:30 Kaynak: İHA

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