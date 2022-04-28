Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda - Son Dakika
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Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda

28.04.2022 15:43

Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Kupcak gözyaşları arasında toprağa verildi.

Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yusuf Kupcak gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çiftçi Süleyman Kupcak, evinin önündeki 80 EA 785 plakalı traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupcak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yusuf Kupcak'ın cenazesi Bağözü Mahallesindeki mezarlıkta ailesi ve köylüler tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Süleyman Kupcak ayakta durmakta güçlük çekerken anne Hilal Kupcak'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda
Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda
Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda
Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda
Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda
Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda
Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda

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Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden minik Yusuf'a acı veda - Son Dakika


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