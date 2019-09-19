Minik Yusuf biyonik kulak sayesinde "sesle" tanıştı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz, Ankara'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından takılan biyonik kulakla sesleri duymaya başladı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Direkli Mahallesi'nde dünyaya gelen, Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin dokuzuncu çocukları Yusuf Kaçmaz'a, işitme bozukluğu tanısı konuldu.

İki kulağının da tamamen kapalı olduğu belirlenen minik Yusuf, Van'dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Ailenin maddi durumu yetersiz olduğu için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, minik Yusuf'un sevk edildiği hastanede ameliyat olmasını sağladı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından biyonik kulak takılan Yusuf'un 2,5 yıl aranın ardından seslerle tanışması, aileyi sevince boğdu.

Beşiktaş atkısını yanından ayırmıyor

Kontrollerinin ardından evine getirilen Yusuf, babasının aldığı Beşiktaş atkısını yanından ayırmıyor.

Gün boyunca oyuncaklarıyla oynayan Yusuf, 8 kardeşiyle maç saatlerinde de televizyon karşısına geçip, sahadaki o heyecanı yaşıyor.

"En büyük hayalim çocuğumun duymasıydı"

Baba Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf'un dünyaya gedikten kısa süre sonra iki kulağının da duymadığını fark ettiklerini söyledi.

Yusuf'un bu durumunun kendilerini çok üzdüğünü anlatan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı sayesinde Yusuf, Ankara'da ameliyat oldu. Ameliyatlar başarılı geçti, uzun bir aranın ardından duymaya başladı. Şimdi yüzde 80 duyuyor. Yusuf'un artık seslere karşılık verdiğini görüyoruz. En büyük hayalim çocuğumun duymasıydı. Şimdi ailecek çok mutluyuz. Devletimiz bize yardım etti, Allah zeval vermesin."

"Allah devletimizden razı olsun"

Anne Kamile Kaçmaz da çocuğunun artık tüm seslere tepki verdiğini belirterek, "Çok şükür çocuğum iyileşiyor. Artık onunla konuşabiliyorum. Sesleri duyabiliyor. Şimdi durumu çok iyi. Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

"Ailece çok mutluyuz"

Yusuf'un artık arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladığını anlatan abla Rojda Kaçmaz da "Daha önce Yusuf duymadığı için çok üzülüyorduk ama şimdi seslendiğimizde bize cevap veriyor. Ailece çok mutluyuz." dedi.

Kaçmaz, babasının Yusuf'a Beşiktaş atkısı aldığını ifade ederek, "Bu atkıyı yanından hiç ayırmıyor. Tam bir Beşiktaş tutkunu. Onun sayesinde hepimiz Beşiktaş'ı tutuyoruz. Tek hayalimiz, İstanbul'da ailecek Beşiktaş maçını izlemek. İnşallah bu hayalimiz de bir gün gerçekleşir." diye konuştu.