Son Dakika Haberleri: Minik Yusuf gözyaşları ile toprağa verildi
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Minik Yusuf gözyaşları ile toprağa verildi

1 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör kazasında ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki minik çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Minik Yusuf gözyaşları ile toprağa verildi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör kazasında ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki minik çocuk son yolculuğuna uğurlandı.


Alınan bilgiye göre, olay, 2 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı Sarıdayı köyünde meydana geldi. Mehmet A., kullandığı 11 EP 269 plakalı traktörü çalışır vaziyette bırakarak ot biçme aletini almaya gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten hareket eden traktör, M.A.'nın 3 yaşındaki oğlu Yusuf A.'nın üzerinden geçip dereye uçtu. Ağır yaralanan Yusuf A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine ardından da Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Ağır yaralanan 3 yaşındaki Yusuf A., 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Yusuf'un cenazesi Sarıdayı köyünde toprağa verildi. Minik Yusuf'un cenaze törenine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yanı sıra akrabaları katıldı. - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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