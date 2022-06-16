Minik yüzücüler Kaymakam Kolsuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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Minik yüzücüler Kaymakam Kolsuz'u ziyaret etti

16.06.2022 09:15
Minik yüzücüler Kaymakam Kolsuz'u ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen yarışlarında ilçeyi başarıyla temsil eden minik yüzücüler, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'u makamında ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen yarışlarında ilçeyi başarıyla temsil eden minik yüzücüler, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'u makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Demir spor Kulübü Yüzme Antrenörü İbrahim Arlı ve dereceye giren sporcuların ailelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kaymakam Kolsuz, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Yüzmenin bireysel olarak yapılan zorlu bir spor olduğunu ifade eden Kolsuz, küçük yaşlarda bu spor dalında derece elde etmiş olmanın, sporcuların yaptıkları başarılı çalışmaların ürünü olduğunu söyledi.

Sporculardan gelecekte daha büyük başarılar beklediklerini dile getiren Kolsuz, "Bu başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. İnşallah çalışmalarınız neticesinde sizlerden ulusal ve uluslararası yarışmalarda da başarılar bekliyoruz. Bu konuda kendinize güvenin ve azimli bir şekilde çalışın. Sizlere, antrenörlerinize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Erol Koca da Kumluca Demirspor Kulübü olarak ilk defa katıldıkları yarışmalardan dereceyle dönen sporcuları kendisinin de kutladığını, desteklenmesi halinde sporcuların gelecekte daha çok başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Uğur Kolsuz, Hisarcık, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik yüzücüler Kaymakam Kolsuz'u ziyaret etti - Son Dakika

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