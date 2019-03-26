Son Dakika Haberleri: Minik Yüzücülerden Başkan Kayalı'ya Ziyaret

Minik Yüzücülerden Başkan Kayalı'ya Ziyaret

35 dakika önce

Ice Man Yüzme Kulübü Yöneticisi Saruhan Gedik ve kulüp üyesi çocuk sporcular Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.

Minik Yüzücülerden Başkan Kayalı'ya Ziyaret, System.String[]
Ice Man Yüzme Kulübü Yöneticisi Saruhan Gedik ve kulüp üyesi çocuk sporcular Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.

Kulüp yöneticisi Gedik, Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'ya beş yıl boyunca kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

Kuşadası, Kayalı, Spor
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