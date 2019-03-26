Minik Yüzücülerden Başkan Kayalı'ya Ziyaret

Ice Man Yüzme Kulübü Yöneticisi Saruhan Gedik ve kulüp üyesi çocuk sporcular Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.

Ice Man Yüzme Kulübü Yöneticisi Saruhan Gedik ve kulüp üyesi çocuk sporcular Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.



Kulüp yöneticisi Gedik, Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'ya beş yıl boyunca kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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