Son Dakika Haberleri: Minik zehra, kazada 'şaşkın'ın da yaralandığını sandı
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Minik zehra, kazada 'şaşkın'ın da yaralandığını sandı

1 saat önce

BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Minik zehra, kazada 'şaşkın'ın da yaralandığını sandı, System.String[]

BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araçta bulunan Zehra Ayana (2), muhabbet kuşu 'Şaşkın'ın da kazada yaralandığını sanarak endişelenirken, yakınları küçük kızı kuşun iyi olduğunu belirterek, rahatlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yeter Öztürk yönetimindeki 14 KL 203 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Sadullah Çalışkan yönetimindeki 14 GJ 912 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yeter Öztürk hafif yaralandı. Yeter Öztürk, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yeter Öztürk'ün aracında bulunan bakıcılığını yaptığı 2 yaşındaki Zehra Ayana, kazadan yara almadan kurtuldu. Küçük kız, kafeste bulunan 'Şaşkın' isimli muhabbet kuşunun da kazada yaralandığını sanarak, endişelendi. Zehra'nın olay yerine gelen yakınları küçük kızı, kuşun iyi olduğunu söyleyerek rahatlattı.

D-100 Karayolu, Yeter Öztürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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