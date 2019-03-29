Minik Zeynep'in Ölümüne İlişkin Validen Açıklama

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, minik Zeynep'in dün gece metruk binada başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, minik Zeynep'in dün gece metruk binada başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Vali Bilgin, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz. Hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince, bunun izahı olamaz" dedi. Kırklareli Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Osman Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış. Aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülmektedir. Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz. Hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince, bunun izahı olamaz" diye konuştu.



TUĞLA İLE BAŞINA VURULMUŞ HALDE BULUNDU



Olay dün gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin'in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada bu gece saat 01.00 sıralarında Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ise talihsiz kızın sabah kayıp ihbarında bulunulan 11 yaşındaki Zeynep Esin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çalışma başlattı.



(Hüseyin Çanlı – Halil Dağ/İHA)

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