Son Dakika Haberleri: Minik Zeynep Yetimler İçin Oyuncaklarını Sattı

Minik Zeynep Yetimler İçin Oyuncaklarını Sattı

38 dakika önce

Ankara Altındağ TOKİ Malazgirt İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep Gök, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında oyuncaklarını satarak, yetim çocuklara destek oldu.

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Ankara Altındağ TOKİ Malazgirt İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep Gök, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında oyuncaklarını satarak, yetim çocuklara destek oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, geliştirdiği "Yetim Sponsorluk Sistemi"yle 53 ülkede 93 bin 960 yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor.

Vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürüttüğü "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesiyle de öğrenciler yetim çocuklara hamilik yapıyor. Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısında 6 bin 292 okuldan öğrenciler, 15 bin 680 yetime sponsor oldu.

Ankara Altındağ TOKİ Malazgirt İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Zeynep Gök de okulunda açtığı stantta bütün oyuncaklarını satarak, projeye destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Gök, Mardin ve Hatay'daki 2 yetim çocuk için bu fedakarlığı yaptığını anlatarak, "Oyuncaklarımı çok seviyorum. Fakat Mardin ve İskenderun'dan gelen yetim kardeşlerimizin fotoğraflarını görünce onları daha fazla sevdiğimi hissettim. Bu nedenle de oyuncaklarımı satarak kardeşlerime olan sevgimi ifade etmek istedim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:43 Kaynak: AA

Ankara, Zeynep Gök, İHH, Güncel
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