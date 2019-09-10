Minik Zülal için ünlü sanatçı Murat Boz'dan yardım çağrısı

Doğuştan aromatik amino asit dekarboksilaz defekti (AADC) hastası olan 13 yaşındaki Zülal Çınar'ın tedavisi için ünlü sanatçı Murat Boz sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. İHA'nın haberinin ardından minik kızın durumuma kayıtsız kalmayan ünlü sanatçı Boz, "Zülal ve bizim mücadelemizde bize destek ol, çünkü bu yıl ameliyat olmak zorunda" ifadelerini kullandı.



Bağcılar'da yaşayan ve doğuştan aromatik amino asit dekarboksilaz defekti (AADC) hastası olan 13 yaşındaki Zülal Çınar, ameliyat masrafları için uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Ameliyat olabilmesi için 600 bin liraya ihtiyaç olan Zülal'in sesini İhlas Haber Ajansı (İHA) duyurdu. İHA'nın haberinin ardından ünlü sanatçı Murat Boz da minik kızın durumuna kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçı Boz, sosyal medya hesabından minik kızın fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Boz yaptığı paylaşımda, "AADC eksikliği nadir görülen bir hastalıktır. Dünya genelinde tıp literatüründe bu duruma sahip yaklaşık 140 kişi tanımlanmış. Minik Zülal ise bu hastalıkta tek başına değil, bizlerle birlikte savaşacak. AADC hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istiyorsan, sende Zülal ve bizim mücadelemizde bize destek ol, çünkü bu yıl ameliyat olmak zorunda... Resmi bağış sitesine ulaşmak için www.muratboz.com/zulal adresini ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL