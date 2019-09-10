Minik Zülal için ünlü sanatçı Murat Boz'dan yardım çağrısı

İHA'nın haberi ses getirdi, ünlü sanatçı minik kızın durumuna kayıtsız kalmadı

Minik Zülal'in yaşama tutunması için ünlü sanatçı Murat Boz'dan yardım çağrısı

İSTANBUL - Doğuştan Aromatik Amino Asit Dekarboksilaz Defekti hastası olan 13 yaşındaki Zülal'in tedavisi için ünlü sanatçı Murat Boz sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. İHA'nın haberinin ardından minik kızın durumuma kayıtsız kalmayan ünlü sanatçı Boz, "Zülal ve bizim mücadelemizde bize destek ol çünkü bu yıl ameliyat olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da yaşayan ve doğuştan Aromatik Amino Asit Dekarboksilaz Defekti hastası olan 13 yaşındaki Zülal, ameliyat masraflarının karşılanması için yardım elinin uzanmasını bekliyor. Ameliyat olabilmesi için 600 bin liraya ihtiyacı olan minik Zülal'in sesini İhlas Haber Ajansı duyurdu. İHA'nın haberinin ardından ünlü sanatçı Murat Boz da minik kızın durumuna kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçı Boz sosyal medya hesabından minik kızın fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Boz yaptığı paylaşımda, "AADC eksikliği nadir görülen bir hastalıktır. Dünya genelinde tıp literatüründe bu duruma sahip yaklaşık 140 kişi tanımlanmış. Minik Zülal ise bu hastalıkta tek başına değil, bizlerle birlikte savaşacak. AADC hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istiyorsan, sende Zülal ve bizim mücadelemizde bize destek ol çünkü bu yıl ameliyat olmak zorunda... Resmi bağış sitesine ulaşmak için www.muratboz.com/zulal adresini ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.