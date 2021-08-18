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Minik Zümranur'un annesi: "Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu" - Son Dakika

Minik Zümranur'un annesi: "Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu"

18.08.2021 12:20
Minik Zümranur'un annesi:

İstanbul Beylikdüzü'nde asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümranur Şendur, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümranur Şendur, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Aile, çocuklarının ölümünde şüphe olduğunu ileri sürerek, adaletin yerini bulmasını istedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde minik Zümranur Şendur, geçen gün annesi ile birlikte parka gittikten sonra, akşam saatlerinde evin önünde gözlerden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine, ekiplerin, ailesinin ve mahalle sakinlerinin araması sonucu minik Zümranur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Zümranur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine getirildi

Dün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilen minik kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından baba Köksal Şendur ve yakınları tarafından alınarak, memleketi olan Ordu'nun Fatsa ilçesine getirildi.

Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi

Baba Köksal Şendur ve ailesinin, ölümünde şüphe olduğunu ileri sürdüğü 3 yaşındaki Zümranur için Fatsa ilçesine bağlı Geyikçeli Kuloğlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Zümranur, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

"Anne geliyorum' dedi, biranda gözden kayboldu"

Anne Emine Şendur cenazede yaptığı açıklamada, "Yavrumla gezerken kızım biranda kayboldu. 'Zümranur' diye bağırdım, arkamı döndüm ve 'anne geliyorum' dedi. Demesi ile kaybolması hemen oldu. Aradım, taradım maalesef bulamadım. Polise haber verdim, yetkililer geldi ama maalesef bulamadım. Bulduğumuz yerde çocuğumun terliğini suya atmışlar. Karanlığın içinde bodrum katta bulduk. İki kişi vardı, onlara sorduk, onlar da 'aşağıda çocuğun yok' dediler. Bana 'baktık burada çocuğun yok' dediler. Ben o iki kişiyi de tanımıyorum, hangi akla hizmete gidip de siz arıyorsunuz. Yabancı olduklarını biliyorum. Orada bodrum olduğunu nereden biliyorlar. Bana 'yok' demelerine rağmen kendim gittim baktığımda çocuğumun cansız bedeni ile karşılaştım. Ben onlara çocuğumun katilleri diyorum" dedi.

"Yaşanan olay kabus gibi"

Olayda şüpheli bir durum olduğunu söyleyen baba Köksal ise, "Yaşanan olay kabus gibi. Kaybolduktan 3,5 saat sonra kızımın cansız bedenine ulaştık. Boğulmuş bir şekilde apartmanının bodrumunda bulduk. Emniyet birimleri çalışıyor onlarla ilgili. Şüpheli kişiler gözaltına alınmış bilgisi var. İki kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve onları da tanımıyoruz. Annesinin yanından 1,5 dakika içinde kayboldu. Gözaltına alınan kişiler bizi yanıltan kişiler. Takipçisi olacağız ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

3 yaşındaki Zümranur Şendur'un hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. - ORDU

Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu
Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu
Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu
Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu
Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu
Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu
Minik Zümranur'un annesi: Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu

Beylikdüzü, İstanbul, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Zümranur'un annesi: 'Anne geliyorum dedi, sonra gözlerden kayboldu' - Son Dakika


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