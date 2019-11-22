Son Dakika Haberleri: Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu
Son Dakika Spor Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 19 Kasım tarihinde başlayan Minikler Serbest-Grekoromen 1'inci Lig finalleri sona erdi.

Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da 19 Kasım tarihinde başlayan Minikler Serbest-Grekoromen 1'inci Lig finalleri sona erdi. Finalde Kayseri Talas GSK takımını 7-3 yenen Kahramanmaraş Göksun GEM şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da bulunan Tınaztepe Spor Salonu'nda yapılan 1'inci Lig müsabakalarında ilk olarak yarı finaller yapıldı. Kahramanmaraş Göksun GEM, Antalya Korkuteli'ni 6-4, Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü de Kahramanmaraş GEM'i 9-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübünü 7-3 mağlup etmeyi başaran Kahramanmaraş Göksun GEM 2019 yılı şampiyonu oldu. Kahramanmaraş GEM takımını 6-4 yenen Antalya Korkuteli ise sezonu 3'üncü sırada tamamladı.

MİNİKLER 2'NCİ LİGDE ÇATALCA BELEDYESİ ŞAMPİYON OLDU

Minikler 2'nci lig müsabakaları sonunda şampiyon İstanbul Çatalca Belediyesi oldu. Yarı finalde Osmaniye GSK'yi mağlup eden İstanbul Çatalca Belediyesi ile İstanbul Sancaktepe Belediyesi'ni mağlup eden Tokat Zile Belediyesi finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 7-3 yenen İstanbul Çatalca Belediyesi şampiyon oldu. Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü ise İstanbul Sancaktepe Belediyespor'u 6-4 yenerek 3'üncü oldu.


Kahramanmaraş, Göksun, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın, Suna'nın MasterChef'ten elenmesine tepki gösterdi: Bizim için bitmiştir
Programına katılan genç kadını eleştiren Müge Anlı, sosyal medyada tepki çekti PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 02:45:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]