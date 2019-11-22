Minikler 1'inci Lig'de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu

Afyonkarahisar'da 19 Kasım tarihinde başlayan Minikler Serbest-Grekoromen 1'inci Lig finalleri sona erdi. Finalde Kayseri Talas GSK takımını 7-3 yenen Kahramanmaraş Göksun GEM şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da bulunan Tınaztepe Spor Salonu'nda yapılan 1'inci Lig müsabakalarında ilk olarak yarı finaller yapıldı. Kahramanmaraş Göksun GEM, Antalya Korkuteli'ni 6-4, Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü de Kahramanmaraş GEM'i 9-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübünü 7-3 mağlup etmeyi başaran Kahramanmaraş Göksun GEM 2019 yılı şampiyonu oldu. Kahramanmaraş GEM takımını 6-4 yenen Antalya Korkuteli ise sezonu 3'üncü sırada tamamladı.

MİNİKLER 2'NCİ LİGDE ÇATALCA BELEDYESİ ŞAMPİYON OLDU