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Minikler 150 metrelik bayrak açtı

1 saat önce

Minikler 150 metrelik bayrak açtı İskenderun'da anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde 150 metrelik bayrak açıp, asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdiHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine, anaokulu öğrencilerinin 150...

Minikler 150 metrelik bayrak açtı

İskenderun'da anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde 150 metrelik bayrak açıp, asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine, anaokulu öğrencilerinin 150 metre uzunluğundaki taşıdıkları bayrak ile asker selamı vererek tören geçidi yapmaları damga vurdu.

Atatürk Bulvarında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılan İskenderun Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu tören geçidine 150 metre uzunluğundaki Atatürk ve Türk bayrağı ile katıldı. Asker kıyafeti giyen ve mavi bere takan öğrenci öğretmen ve okul müdürü asker selamı ile tören geçidini yaparak Barış Pınarı Harekatındaki askerlere selam gönderdiler.

Okul Müdürü Hüseyin Gündüz "Barış Pınarı Harekatındaki askerlerimize her Türk asker doğar şiarı ile 5-6 yaşındaki anaokulu öğrencilerimiz ile komanda kıyafetleri içerisinde 150 metre boyunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıyarak askerlerimize selam gönderdik" dedi.

Anaokulu öğrencilerinin asker selamı ile yaptıkları tören geçidi alkış topladı.

Minikler 150 metrelik bayrak açtı

29 ekim cumhuriyet bayramı, İskenderun, Hatay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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