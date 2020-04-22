Minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı - Son Dakika

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları kliple kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ilkokul öğrencileri, bayramı erkenden kutlamak için harekete geçti.

Türk bayrağı, kırmızı beyaz balonlar ve "23 Nisan bayramımız kutlu olsun." yazılı afişler hazırlayarak evlerini süsleyen çocukların "Evde kal." çağrılarının yer aldığı görüntüleri velilerce kaydedildi.

Miniklerin "Hayat eve sığar, çocuk bayramını evde kutlayacağız.", "Virüsü yenmek için evde kal Türkiye.", "Bayramlar eve sığar.", "Hayat eve sığar, evde de bayram kutlanır." mesajlarını verdiği görüntülerle klip hazırlandı.

Miniklerin videolarda Türk bayrakları salladıkları sevimli halleri hem gülümsetti hem de gururlandırdı.