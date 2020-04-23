Minikler, 23 Nisan'ı evlerinden online törenle kutladı - Son Dakika

Bir özel okulun 2. sınıf öğrencileri, bayram için süsledikleri evlerinde, telekonferansla sınıf arkadaşları ve öğretmenlerine bağlanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online kutladı.

Ankara'da özel bir okulda okuyan 2. sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinde okul üniformalarını giyerek sınıf öğretmenleri Funda Aslan Baran ile telekonferans yöntemiyle bağlantı kurdu.

Online kutlama töreni için evlerini kırmızı beyaz balonlar ve bayraklarla süsleyen çocuklar, kamera karşısında şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Sınıf öğretmeni Funda Aslan Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden ayrı ilk kez 23 Nisan'ı kutladığını, bu nedenle içinin biraz buruk olduğunu belirtti.

Milli bayramların önemine işaret eden Baran, "Çocukları böyle bir coşkudan mahrum etmek istemedik. İnanıyorum ki bir arada olamasak da çocuklarımla bu coşkuyu yaşadık. 100. yıl coşkusu için online da olsa bir kutlama yapmak istedik." dedi.

Öğrencilerden Derin Kalaycı ise arkadaşlarından uzak olduğu için kendini yalnız hissettiğini ancak yine de güzel bir kutlama töreni yaptıklarını ifade ederek, "Atatürk çocuklara bu bayramı hediye etti, çok mutluyuz. Burada öğretmenimizle tören yaptık, bayramı kutladık. Mutlu oldum, heyecanlandım." diye konuştu.

Baba Necati Kalaycı okulun böyle bir tören organize ederek kendilerini yalnız bırakmadığını, evlerinde aynı coşku ve mutlulukla 23 Nisan'ı kutladıklarını belirtti. Anne Sevgi Yeşim Kalaycı da gelecek sene çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle daha coşkulu bir 23 Nisan kutlamalarını diledi.