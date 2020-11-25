Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı - Son Dakika

Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı

25.11.2020 15:51
Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı, System.String[]

Safran Çocuk Oyun Evi'ndeki çocukların 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladıkları resimlerden mini sergi yapıldı.

Safran Çocuk Oyun Evi'ndeki çocukların 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladıkları resimlerden mini sergi yapıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından Safran Çocuk Oyun Evi, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde minik öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin öncülüğünde hizmet veren, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, ailelerin 4 ve 7 yaş gurubu çocuklarını bırakabildikleri, Safran Çocuk Oyun Evi korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile randevu sistemi ile çalışıyor.

Çocuklar alanında uzman eğitmenler gözetiminde hem oyun oynuyor hem de sosyalleşiyor. Safran Çocuk Oyun Evinde çocukların resim yapıp, masal dinledikleri, akıl ve zeka oyunlarından drama etkinliklerine kadar birçok faaliyet yer alıyor. Ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak belli saat aralıklarında bırakabildikleri merkezden tüm aileler özellikle çalışan ebeveynler faydalanabiliyor.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulduğunu, oyuncakların düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve çocukların kendileri için oluşturulan bu ortamdan çok mutlu olduklarının bilgisini veren Başkan Köse, "Bizler çocuklarımızın hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını koruyarak onların bu merkezde kaliteli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Miniklerimizin sosyal becerilerinin geliştirildiği ortamda 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladıkları resim sergisi beni çok duygulandırdı. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı çok önemsiyoruz, daha iyi bir nesil için çocukların birçok alanda gelişmeleri gerektiğini düşünüyoruz ve onlara yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı
Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı
Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı

Öğretmenler Günü, Elif Köse, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minikler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mini sergi hazırladı - Son Dakika


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