Son Dakika Haberleri: Minikler 67 Burda'da Harika Kanatlar ile buluştu
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Minikler 67 Burda'da Harika Kanatlar ile buluştu

6 saat önce

Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluştu.

Minikler 67 Burda'da Harika Kanatlar ile buluştu, System.String[]

Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluştu.


Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluştu. Esas 67 Burda AVM, 15 -16 -17 Kasım tarihleri arasında sevilen çizgi film "Harika Kanatlar"ın maceraperest karakterleriyle çocukları, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlence yaşattı. Esas 67 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 15: 00,17: 00 ve 18: 00 seanslarında minik ziyaretçileri ile buluştu.


Çocuklar, 'Harika Kanatlar' etkinliği ile gönüllerince eğlenirken, çocuk olmanın tadını Esas 67 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkardı. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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