Minikler ailelerini şikayet etti, ortaya renkli görüntüler çıktı

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Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor