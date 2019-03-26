Son Dakika Haberleri: Minikler Ailelerini Şikayet Etti, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

Minikler Ailelerini Şikayet Etti, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı

1 saat önce

Minikler ailelerini şikayet etti, ortaya renkli görüntüler çıktıSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.

Minikler ailelerini şikayet etti, ortaya renkli görüntüler çıktı

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda verilen Trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında trafik polisleri Serdivan ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulunda miniklere eğitim verdi. Eğitim esnasında miniklerin Trafik Polisi ile dialogları güldürdü.
Minikler Polis amcalarına anne babalarını şikayet ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:24:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler Ailelerini Şikayet Etti, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]