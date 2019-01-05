Minikler "Aksa Çocuk Şenliği"Nde Buluştu

Mirasımız Derneği, anaokulu ve kreş öğrencileri için "Aksa
Çocuk Şenliği" düzenledi. Başakşehir Emin Saraç
Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibince sunulan Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Küçük yaştan itibaren çocuklara Kudüs
bilincinin kazandırılması hedeflenen etkinlikte, harita üzerinden çocuklara Mescid-i Aksa anlatıldı.
Programda ayrıca çocuklara Kudüs masalı anlatıldı ve Aksa Çocuk Kulübü tarafından "Aksa Çocuk Marşı" seslendirildi.
Şenlikte, yüzleri ay yıldız ve Mescid-i Aksa resimleriyle boyanan çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.
"İslam dünyasının çocukları, Kudüs'ün çocuklarının yanında"
Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci
, konuşmasında, Mescid-i Aksa için bir araya geldiklerini ve Kudüs özgür olduğunda bu etkinliği orada da icra edeceklerini söyledi.
Dünya çocuklarıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın fethine yürümek istediklerini dile getiren Demirci, şöyle konuştu:
"Yıllardır Mescid-i Aksa'dan uzak durduk. Yıllardır İsrail
, Mescid-i Aksa'nın etrafındaki çocuklara zulüm etti, yalnız kaldılar. İnşallah bundan sonra yalnız değiller. İstanbul
, Anadolu ve İslam dünyasının çocukları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın çocuklarının yanında."
Aksa Çocukları Etkinliği'nin her sene Mescid-i Aksa'nın bahçesinde icra edildiğini aktaran Demirci, İsrail'in "Aksa çocuklarını" terör listesine ekleyip, bu programı 2 yıl önce yasakladığını kaydetti.