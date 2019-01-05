Son Dakika Haberleri: Minikler "Aksa Çocuk Şenliği"Nde Buluştu

Minikler "Aksa Çocuk Şenliği"Nde Buluştu

15 dakika önce

Mirasımız Derneği, anaokulu ve kreş öğrencileri için "Aksa Çocuk Şenliği" düzenledi.

Minikler
Mirasımız Derneği, anaokulu ve kreş öğrencileri için "Aksa Çocuk Şenliği" düzenledi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibince sunulan Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Küçük yaştan itibaren çocuklara Kudüs bilincinin kazandırılması hedeflenen etkinlikte, harita üzerinden çocuklara Mescid-i Aksa anlatıldı.

Programda ayrıca çocuklara Kudüs masalı anlatıldı ve Aksa Çocuk Kulübü tarafından "Aksa Çocuk Marşı" seslendirildi.

Şenlikte, yüzleri ay yıldız ve Mescid-i Aksa resimleriyle boyanan çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuldu ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.

"İslam dünyasının çocukları, Kudüs'ün çocuklarının yanında"

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, konuşmasında, Mescid-i Aksa için bir araya geldiklerini ve Kudüs özgür olduğunda bu etkinliği orada da icra edeceklerini söyledi.

Dünya çocuklarıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın fethine yürümek istediklerini dile getiren Demirci, şöyle konuştu:

"Yıllardır Mescid-i Aksa'dan uzak durduk. Yıllardır İsrail, Mescid-i Aksa'nın etrafındaki çocuklara zulüm etti, yalnız kaldılar. İnşallah bundan sonra yalnız değiller. İstanbul, Anadolu ve İslam dünyasının çocukları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın çocuklarının yanında."

Aksa Çocukları Etkinliği'nin her sene Mescid-i Aksa'nın bahçesinde icra edildiğini aktaran Demirci, İsrail'in "Aksa çocuklarını" terör listesine ekleyip, bu programı 2 yıl önce yasakladığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Başakşehir, Kudüs, Aksa, Güncel
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