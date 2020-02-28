Minikler anneleri ile pasta yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler anneleri ile pasta yaptı - Son Dakika

Minikler anneleri ile pasta yaptı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde öğrenciler anneleri ile birlikte okulda pasta yaptı.

Minikler anneleri ile pasta yaptı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde öğrenciler anneleri ile birlikte okulda pasta yaptı.


Çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarışı için vazgeçilmez bir güç olan aile katılımı için Gümüşova 75. yıl ilkokulunda proje başlatıldı. Proje kapsamında her aile minik öğrencilerin bir annesi okula gelerek öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aile katılımı projesi kapsamında bu hafta okula gelen anneler öğrencilerle birlikte lezzetli minik top tatlısı yaptılar. - DÜZCE

Gümüşova, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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