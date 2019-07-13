Son Dakika Haberleri: Minikler ata bindi
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Minikler ata bindi

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Eskişehir Atlı Spor Kulübü'nde atlara binerek hem binicilik sporunu öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar.

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Odunpazarı Belediyesi, minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yaz ayı boyunca etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Oyunpazarı'nın minik öğrencileri Eskişehir Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde her hafta Çarşamba günü atlara binerek hem binicilik öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar.

Minik öğrenciler daha sonra atların beslenme ve bakımıyla ilgili bilgiler alarak, atları yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Minik öğrenciler, eğitmenlerin yardımıyla ata binip alanda tur atarak heyecan, korku, mutluluk, sevinç gibi tüm duyguları bir arada hissediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Atlı Spor Kulübü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
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