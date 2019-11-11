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Minikler Ata'sını unutmadı

6 saat önce

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Ata'yı andılar.

Minikler Ata'sını unutmadı, System.String[]

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Ata'yı andılar.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan okulun gösteri salonunda düzenlenen etkinlikte Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Bilginler Sınıfı'nın minik öğrencileri şarkılar ve koreografi gösterileri sonrası oluşturulan Atatürk köşesine çiçekler bıraktılar. Ardından Atatürk'le ilgili şiirler okuyana minikler dinleyenleri mest etti. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Bahçelievler, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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