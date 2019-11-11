Minikler Ata'sını unutmadı

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Ata'yı andılar.



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan okulun gösteri salonunda düzenlenen etkinlikte Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Bilginler Sınıfı'nın minik öğrencileri şarkılar ve koreografi gösterileri sonrası oluşturulan Atatürk köşesine çiçekler bıraktılar. Ardından Atatürk'le ilgili şiirler okuyana minikler dinleyenleri mest etti. - BİLECİK