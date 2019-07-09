Son Dakika Haberleri: Minikler bahçedeki mahsulleri topladı
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Minikler bahçedeki mahsulleri topladı

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı) öğrencileri, Gönülbağı Hobi Bahçesi'ni gezdi.

Minikler bahçedeki mahsulleri topladı, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı) öğrencileri, Gönülbağı Hobi Bahçesi'ni gezdi.

Yaşları 3 ile 4 arasındaki öğrencilerin katıldığı etkinlikte, minikler toprakla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Gönülbağı Hobi Bahçesini gezen Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, bahçedeki mahsulleri topladı. Gerçekleştirilen gezi sayesinde doğal olarak yetişen ürünleri gözlemleyen çocuklar, dallarında yeni oluşan ürünleri sulamayı da ihmal etmediler.

Etkinlikte minik öğrenciler tarım faaliyetlerini yakından inceleyerek, sebzeleri tanıma imkanı buldu. Minikler Hobi Bahçesi'nde gün boyu keyifli zaman geçirdi. Gün boyu gönüllerince eğlenen çocuklar aynı zamanda da öğrenmeye ve keşfetmeye devam etti. Meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini öğrendi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
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