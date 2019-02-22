Son Dakika Haberleri: Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı

Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı

1 saat önce

Kayseri Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, vefatının 20. yılında 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Barış Manço'yu andı.

Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı, System.String[]
Kayseri Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, vefatının 20. yılında 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Barış Manço'yu andı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Devlet Sanatçısı Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlenmesini istemesi sonrasında, Kocasinan ilçesine bağlı Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler Barış Manço'nun şarkılarını seslendirerek hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinliğin finalinde Zeynep Çıtak isimli öğrenci uzun saçları, bıyığı ve parmaklarına taktığı yüzüklerle Barış Manço taklidi yaptı ve öğrenciler ile velilerden büyük alkış aldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kayseri, Barış Manço, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı, Alım Fırsatı Sunuyor Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz

Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]