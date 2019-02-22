Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı

Kayseri Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, vefatının 20. yılında 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Barış Manço'yu andı.

Kayseri Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, vefatının 20. yılında 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Barış Manço'yu andı.



Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Devlet Sanatçısı Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlenmesini istemesi sonrasında, Kocasinan ilçesine bağlı Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda anma etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte öğrenciler Barış Manço'nun şarkılarını seslendirerek hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinliğin finalinde Zeynep Çıtak isimli öğrenci uzun saçları, bıyığı ve parmaklarına taktığı yüzüklerle Barış Manço taklidi yaptı ve öğrenciler ile velilerden büyük alkış aldı. - KAYSERİ

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